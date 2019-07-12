100種顏色X8000張顏色紙片X 30年誠品敦南！全球第一家24小時不打烊的誠品書店，從今（7月12日）起在1樓前往二樓書店的經典步梯上串起繽紛色彩！這是法籍旅日建築設計師 Emmanuelle Moureaux的「100 Colors 一百種顏色」 系列企劃。藝術家用1989～2019年的數字，用100種色彩耀眼呈現！敦南誠品今年即將因都更約滿熄燈，誠品以此展作為「典藏敦南」系列，將陸續推出講座、電影、音樂、展覽、美食等活動，為這裡增添美麗色彩與回憶。

通往誠品敦南書店2樓的階梯，轉化成「100 colors｜光譜漫遊」秀繽紛。

今年春天走訪信義計劃區，可能有注意到在「微風南山」前隨風搖曳，輕舞飛揚的色彩布條，當時在IG引發不少熱潮！「100 Colors」系列企劃是Emmanuelle 於2013 年發起的，以「色切 (shikiri)」概念，運用不同媒介與色彩交織，也是Emmanuelle 每年給自己的練習題，藉由每次創作為城市增添繽紛層次。現在這一個美麗風景，現在以另一種優雅型式來到台北東區的敦南誠品。

誠品「典藏敦南」由建築設計師Emmanuelle Moureaux「100 colors光譜漫遊」特展，揭開系列首部曲。（圖取自「迷誠品」官網）

前往敦南誠品二樓書店的經典步梯上，運用8000張手工染製、剪裁的顏色紙片，呈現誠品敦南店1989年至2020年，累積30年的璀璨時光。藝術家在12日的記者會中，以流利的日語闡述創作動機，曾來台數次的她對台灣印象很好，逛書店、品文創，讓她汲取不少創作靈感。這次在敦南誠品的作品中，也融合誠品二字中「品」字意象，且在 8000 張的數字紙片中，其中有一個「品」字，歡迎大家們睜大眼睛來尋找。

「100 Colors」不論從何種角度看或拍攝，都有不同的美。

「典藏敦南」系列活動除首部曲「Emmanuelle：100 colors光譜漫遊」特展之外，預計今年9月登場的二部曲「經典再現」，將邀集30位藝文及出版人與30家出版社共同合作，呈現30年來誠品選書的精彩，並搭配30場以上講座，和讀者一起分享敦南閱讀時光。

仔細瞧瞧，會發現「100 colors｜光譜漫遊」 8000 張的數字紙片中，其中有一個「品」字。

誠品敦南音樂館也將變身Live House舉辦系列音樂演出活動，並推出30張創作樂團、歌手的復刻黑膠，邀請樂迷參與也把握珍藏的機會。以「戀戀敦南」為主軸的三部曲，將設計大型互動裝置，規劃書籍限量復刻、敦南專屬記憶物件等，重拾誠品敦南店的美好時光；四部曲則留下伏筆，預告宣布下一個24小時書店新址，許諾閱讀永不打烊，最後將以接力不停歇的系列活動迎接誠品敦南店最終曲，也同步開展新址24小時書店。

「顏色視界主題書展」以六大顏色分類書籍，在書架上漸層排列。

除「100 colors光譜漫遊」特展，誠品書店推出「顏色視界主題書展」，打破書本分類邏輯，以紅、黃、綠、藍、紫、金等顏色漸層排列於書架上。顏色帶給人們的情感與意義，也反映在書籍上。 7/12至8/31每週五、六13點至21點誠品敦南店1樓大廳推出「城市小廚快餐車」有文青飲料、炸雞、鐵板吐司、咖啡、手搖飲等。看書、拍照打卡後，不妨也來小憩一下，滿足視覺、聽覺與胃覺的多重饗宴。

來自迪化街老字號中藥南北貨店家集結而成的「本草派對」，將中藥與法式、台式酒類結合於誠品敦南店1樓城市小廚快餐車。（圖取自「謎誠品」官網） ★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

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(中時電子報)