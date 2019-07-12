排灣族藝術家秦榮輝分享自己的作品集，坦言就像美夢成真。（林和生攝）

來自泰武鄉武潭部落的排灣族畫家秦榮輝，自幼罹患腦性麻痺，樂觀的他形容自己「變形的肢體」很像百步蛇，驕傲地慢慢畫動在大地 上；近日他將多年收集的詩作與圖畫集結成冊，出版《百步蛇阿瀨的紋畫天空》，新書發表這天，他感動地說「像是美夢成真」。

別名阿瀨的秦榮輝，面對日漸退化萎縮的肢體，選擇用簽字筆作畫，將黑色線條和漸層結構畫出凸顯自我的繪畫風格；他說，畫文化、 寫詩句是他回應祖靈的責任與使命，也從過程中找到自信的生活方式。

他透露，外界稱呼他為藝術家，但自己小時候的心願其實是當個詩人，柔軟的筆觸是從幫同學寫情書開始，「然後同學都交女朋友了，只剩他自己還單身」，此語一出逗得一旁族人笑出聲來。

阿瀨形容自己喜歡用談戀愛的態度來創作，也喜歡用情人的心態來描寫文化，將彼此的心靈分享開啟，在心與心的對話裡，讓欣賞者能有多一種認識自己文化的方式，也能從彼此交流裡激起更多的浪花，多一分對傳統文化藝術的情感交集。

阿瀨坦言，出書是他的夢想，當看到夢想成真的那一刻，遲遲不敢將書翻開，持續沉浸在享受這榮耀之中；但他也強調不會因此停下腳步，還會以自己的方式，把部落人文及故事用畫的、用寫的保存下來，期盼有天能在國際上發布，讓更多人看到這南島閃耀的文化。

(中時 )