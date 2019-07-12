美國國務院發言人奧特加斯在記者會上提及7月12日是南海仲裁案裁決3週年，敦促所有國家根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法解決領土和海洋問題。大陸外交部發言人耿爽在例行記者會中，批評美國雙重標準、霸權邏輯和虛偽醜陋。

耿爽表示，關於所謂的南海仲裁案，陸方早已多次表明立場。所謂仲裁庭設立本身就不具合法性，其越權審理並作出的裁決是非法的、無效的，陸方不承認、也不接受。

針對美方的表態，耿爽諷刺，美方自己到現在還沒有批准《聯合國海洋法公約》，卻整天把《公約》掛在嘴上，用《公約》來要求其他國家。美方自己退出了聯合國人權理事會，卻不斷利用這一平台對他國人權狀況指手畫腳、說三道四、橫加干涉。

耿爽繼續打臉美國稱，美方自己單方面退出了伊核問題全面協議，卻要求國際原子能機構召開理事會特別會議討論全面協議的執行情況。「你不覺得美方的言行有點太荒誕了嗎？如果你仔細審視這種荒誕，看到的是雙重標準，是霸權邏輯，是虛偽醜陋。」

(中時 )