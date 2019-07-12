交通部鐵道局12日在桃園捷運行控大樓舉辦「鐵道科技產業推動座談會」，盼結合跨部會及業界力量，推動籌組鐵道產業聯盟（R-Team），提升自主技術及本土化發展，促進產業升級且形成完整供應鍊，投入國內輕軌建設、維修備品及智慧鐵道開發。

交通部次長黃玉霖表示，為強化交通與產業的連結及溝通，交通部成立「交通科技產業會報」，將鐵道系統列為重點項目，以期找出鐵道產業發展核心問題並加以解決，協助廠商突破發展困境，進而促成產業籌組R-Team，並與資通訊及新興科技產業跨領域結合，持續參與鐵道建設並積極投入關鍵技術及智慧化研發，帶動產業升級與創新。

鐵道局局長胡湘麟則說，輕軌系統為現階段國產化的發展重點，目前興建中或規畫中的輕軌計畫，總經費約1千7百億元，為增加國內廠商參與建設的機會及意願，近期將頒布「輕軌系統採購作業指引」，以整合各地輕軌型式及需求，吸引業者投資。

交通部長林佳龍也說，透過成立台灣鐵道產業聯盟國家隊，會盡速設置鐵道產業技術研究與政策中心，期待未來鐵道軌道相關產業，能夠有標準化、規格化。

(中時 )