美國國防部官員表示，中國大陸在電信領域已有極大優勢，對美國的「國家安全」和「企業競爭力」都造成嚴重威脅。未來美國政府計畫利用私人資本來加快發展，超越中國大陸在5G技術上的優勢地位。

《美國之音》報導，美商務部工業安全局本周舉辦「出口管制與安全年度會議」中，著重討論中共對美國家安全構成的威脅，如何超越中國大陸在5G 領域的優勢地位成為了會議的焦點。

美國國防部負責產業政策的代理副助理部長大衛·斯泰普爾頓(David Stapleton)表示，美國公司被龐大的市場吸引而進入中國大陸，但中共政府規定的技術轉讓卻使得他們在競爭中處於不利地位。美國如果要在這場競爭中取勝，就需要結合風險資本、私募股權與資產管理合作等方式，以刺激美國5G技術和企業的發展。 他說，美國政府2018年投入1,250億美元進行技術研究和發展。

對此，美國創業公司Altiostar執行副總裁希爾瑞·莫爾珀也表示，要遏制華為公司在市場上的地位，必須依靠技術創新，促進技術形式的多樣化。

美國商務部政策和戰略規劃主任厄爾．康斯托克(Earl Comstock)表示，美國將鼓勵企業擴大與日本、墨西哥、印度與歐洲企業的合作，來促進5G設備的研發和生產。

AT&T全球公共政策助理副總裁克裡斯·博爾也指出，政府需要在技術資源部署以及部件採購方面作出正確的決策，搭建合適的框架，這將決定該領域今後5年的前景。

報導說，美國商務部長羅斯週三在會議上表示，美國會允許本土公司向華為出售技術，前提是出售的技術「不會危害國家安全」。

(中時電子報)