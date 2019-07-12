前立法院長王金平今(12)天邀請張亞中一起參與「台灣金團結Taiwan assemble」的直播節目。談及國民黨總統初選，張亞中強調：「總統選舉我沒有輸，我是最大贏家！」

張亞中表示，參加黨內初選並不是為了利益，而是站在總統的高度去談論國事，他強調：「我把我的理念跟大家分享，應該要肯定我對社會的關懷跟貢獻！」

張亞中在節目上分享在拉脫維亞的外交經驗，他表示，那時與當地官員每到周末就去洗三溫暖，最終成功讓中華民國國旗在拉脫維亞升起，大陸外交官也全面退出，被說成是「光屁股外交」。

張亞中提到，2011年大陸外交部長王毅曾邀請他去大陸外交部對官員演講，主題為「兩岸統合」，張亞中表示，兩岸關係不解，台灣永無安寧，他說：「不接受一國兩制，唯有一中三線兩岸統合，才能締造兩岸更美好的未來。」

張亞中呼籲，國父孫中山的追隨者不是追隨孫中山個人，而是去追尋他的理念，國民黨一定要追隨黨的理念，而不是去追隨一個人。

(中時 )