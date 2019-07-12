癌末老農簡子明捐贈2座「二通三瓜」木棟架文物給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。（劉秀芬攝）

簡玉美說，父親對這「二通三瓜」木棟架非常重視，家裡有專門保存的房間。（劉秀芬攝）

20多年前台中保安宮舊廟拆除改建，宜蘭老佃農簡子明特別出資買下兩件「二通三瓜」木棟架珍藏，然85歲的簡子明2年前不幸罹癌，特別交代子女將古物贈送給適當單位，幾經尋找，簡家決定贈予台南市府典藏，12日舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受並頒發感謝狀，完成簡子明心願。

簡家所捐木棟架屬「二通三瓜」，由2根通樑、3個瓜筒所形成之三角形棟架，長寬高各約370公分、170公分、210公分；除通樑及瓜筒外，尚可顯見斗、拱、束隨等構件，完整保留廟宇頂部重要木構件的樣貌，上有精緻的花紋及圖案，可讓人從不同角度體會傳統建築的精巧，極富展示教育價值。

因簡子明病重在床，12日的捐贈儀式由女兒簡玉美代表出席。簡玉美說，父親當年以私房錢買下這兩座木棟架，運回宜蘭家中後還被母親痛罵「莫名其妙」，但父親很珍惜這兩件古物，存放在恆溫恆溼的房間，簡玉美說，「當年小孩只能吹電風扇，但這兩座木棟架都吹冷氣」。

簡玉美在捐贈儀式會場摸著「二通三瓜」說，父親對木棟架非常重視，「我們小孩子連碰都不能碰，只能遠遠觀賞，這是我第一次摸到這件古物」。簡玉美說，兩年前父親發現罹癌，交代她好好處理，因台南是文化古都，和黃偉哲是舊識，因此半年前表達將兩組珍貴的木棟架贈送給台南市府典藏，完成父親的心願。

黃偉哲表示，簡子明先生的重要收藏，在不了解的人看起來就是一個舊的木料，但在關心文物者眼中是工藝的瑰寶，幸好簡先生慧眼獨具把它收藏起來，市府一定會用最好的方式來保存及展示。

(中時 )