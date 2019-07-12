大雨過後，髒亂的環境及飲食，最易引發像諾羅病毒、腹瀉、痢疾等腸胃炎。但，用漂白水把髒汙的家具器物擦過一遍，不能充分達到消毒效果。(圖／pixabay)

7到9月進入颱風季節，西南季風帶來大量雨水，突然的強風豪雨不但帶來積水處處、寸步難行，高熱濕悶引起細菌及病媒蚊孳生，如果清理不當，更易造成登革熱、腸胃炎等傳染疾病發生。專家提醒，大雨過後一定要把這3件事做到位，才能避免感染風險。

錯誤1：徒手赤腳或戴薄手套從事清理工作

「先保護自己，再從事清潔工作，」衛福部疾管署防疫醫師鄔豪欣提醒，像用完即丟的薄手套或棉手套等都不恰當，最好選用防水型的厚塑膠手套，才能避免感染到髒汙水及土壤中的致病菌如類鼻疽菌及鉤端螺旋體。

一般來說，類鼻疽菌本就存在土壤中，因強風豪雨把致病菌帶出地表，「通常以吸入性較多，」國泰醫院感染科主治醫師崔可忠說，若皮膚有傷口，接觸到病菌也會受到病菌感染，引發肺炎。

鉤端螺旋體則是人畜共通的傳染性疾病，大雨過後，中南部很常見這類感染。崔可忠解釋，因為感染到鉤端螺旋體的老鼠、豬及貓等動物，會藉由尿液汙染水源及土壤，只要人類有傷口，接觸到汙染的土地及土壤就會被感染，包括經常接觸動物的獸醫師。

感染症狀因人而異。有些人很輕微，也有人出現發燒、發冷、兩眼淚汪汪以及黃疸狀況，嚴重時可能引發肺炎或敗血性休克，致死率約為15％～20％。崔可忠建議，若皮膚有撕裂傷或傷口，不小心接觸到汙染的髒水，一定要盡快沖洗乾淨。另外，清潔家園時若不小心被割傷、擦傷或造成傷口，建議先到醫療院所注射破傷風疫苗，比較安全。

若持續發燒，或出現紅斑、黃疸或腹痛劇烈，可能是登革熱或鉤端螺旋體感染，建議立即就醫診治，並可告知醫師，自己是來自大雨水災受到影響的地區，協助快速診斷，鄔豪欣提醒。

錯誤2：只用漂白水擦洗一次

大雨過後，髒亂的環境及飲食，最易引發像諾羅病毒、腹瀉、痢疾等腸胃炎。但，用漂白水把髒汙的家具器物擦過一遍，就可達到消毒效果？「這還不夠，」鄔豪欣說，要先用清水洗淨，再用漂白水擦拭過，兩道工才能達到消毒效果。他建議可將漂白水稀釋（漂白水：清水=1：100）並用抹布將家具器物擦拭一遍；至於有諾羅、霍亂等腸胃道傳染狀況發生時，可用4cc漂白水配1公升的清水為餐具清洗消毒。

錯誤3：把容器的積水倒掉，卻沒刷洗

預防登革熱，保持家戶內外不積水，大家都知道，但，「一定要用工具把蟲卵刷掉，」鄔豪欣再三叮嚀，「巡、倒、清、刷」是清除孳生源的4大訣竅，像廢輪胎、水溝、花盆、花盤等地方要經常巡視，一有積水就要馬上倒掉，並清潔刷洗，避免蟲卵附著。因為登革熱病媒蟲卵耐旱、頑強且具黏著性，下雨過後6個月仍有孵化能力，且碰到水就再度「復活」肆虐，不得不小心防治。

像屋簷以及飲水器的盛水盤，則是容易被忽略的積水之處，也要記得清理，崔可忠提醒。

此外，令家長擔心的腸病毒疫情，是否會隨豪大雨而增加？鄔豪欣說，腸病毒跟豪大雨無關，較偏人群聚集感染，但如果豪大雨造成缺水、停水，無法洗手，腸病毒疫情就可能升溫。

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(中時電子報)