瑪利亞基金會12日舉行108年度早療畢業典禮，3年前還無法走路的市長獎朗朗，藉著助行器，一步步的走向畢業會場，開心模樣，讓全場動容。（黃國峰攝）

瑪利亞基金會12日舉行108年度早療畢業典禮，共19位畢業生完成學前教育，成功轉銜接進入國小或幼稚園。（黃國峰攝）

瑪利亞基金會12日舉行108年度早療畢業典禮，一位畢業生家長紅了眼眶，畢典裡最感動的不是畢業生，而是家長們，看到寶貝的成長，一個個、自然而然的，紅了眼眶。（黃國峰攝）

瑪利亞基金會12日舉行108年度早療畢業典禮，畢業生代表陳歆唯（左）的媽媽（右），希望社會大眾能先了解他們，接納這一群寶貝們。（黃國峰攝）

瑪利亞基金會12日舉行108年度早療畢業典禮，共19位畢業生完成學前教育，成功轉銜接進入國小或幼稚園，身障寶貝的學習是緩慢且辛苦的，踏出的每一步都是平日裡辛苦的累積，這一步步的辛苦，爸爸、媽媽、老師們最清楚，畢典裡最感動的不是畢業生，而是家長們，看到寶貝的成長，一個個、自然而然的紅了眼眶。

今年得市長獎的朗朗，三個月大時被診斷出是腦性麻痺，一開始其頭頸控制失能，四肢因為高度張力的限制，無法走路只能貼地緩緩匍伏前進，當時父母親帶著他到處求醫，工作及心情，因而大受影響。

二歲半時朗朗到瑪利亞早療中心接受早期治療，接受復健訓練及語言治療課程，撐過無數次的的復健磨難，現在的他，不但可以自我照顧，甚至突破社交障礙口語自然流暢，可以大聲地叫爸爸媽媽。

一路走來3年，12日朗朗用助行器緩緩移動上台領獎，媽媽難掩激動的心情表示，這是他人生第一個畢業典禮，未來希望他可以參加更多畢業典禮，每一次都進步、越來越好，我也可以放手更多。她的心聲也代表著所有身心障礙兒童的父母們，希望寶貝每天都可以進步一點，自己也可以多放手一點。

畢業生代表陳歆唯，是小胖威利症患者，小時候肌肉鬆弛且張力不足，連哭都沒力氣，最嚴重的是沒有飽足感，因而對食物有不可抗拒的強迫行為。媽媽表示，這些都可以克服，但唯一就是社會不了解，異樣的眼光，像她這次找學校就讀，碰到不少挫折，甚至有園長跟她說，是業障太重，要回家念佛，讓她很灰心，呼籲社會大眾，要先試著了解她們，接納這群不一樣的寶貝們。

中市社會局副局長陳仲良代表市長頒發市長獎，他表示，身心障礙的照顧是政府與市民共同責任，期待社會大眾的跟進，為身心障礙者共盡一份心力，也祝福瑪利亞早療畢業生每位都是勇敢的小水手，揚帆啟航。

(中時 )