◎郭董喊話「大哥拜託」 朱：拜託民眾接電話就好

前新北市長朱立倫今日接受媒體堵訪，媒體提到郭台銘有可能會脫黨參選，郭台銘還跟韓國瑜喊話稱「就算是大哥拜託你」，對此朱立倫說，他相信郭台銘不會脫黨參選，他也相信7月15號之後大家都會團結在一起。此外，不用拜託哪位大哥，拜託所有民眾多接電話支持就好。

◎獲提名美軍參聯會主席 米利：陸是主要安全挑戰

獲提名為下任美國參謀首長聯席會議（簡稱參聯會）主席的陸軍上將米利（Mark Milley）11日表示，大陸是對手和競爭者，還沒有發展成為敵人，但美國必須做好準備。預料今秋成為美軍最高指揮官的米利認為，大陸帶來的威脅是更加長遠的，是未來50至100年裏美國最主要的安全挑戰。

◎川普不滿 陸尚未購買美國農產品

美國總統川普11日表示，中國大陸尚未履行承諾購買美國農產品，令美國感到失望。他在有關兩國貿易的這則最新推文中說：「墨西哥現在在邊界問題上做得很好，但是中國辜負了我們，他們說他們會從我們偉大得農民那裡購買農產品，但是還沒有。希望他們很快會開始買。」

◎遭蜂螫心臟停跳50天 台大成功換心創紀錄

陳小姐去年10月赴日旅遊，不幸遭受蜜蜂螫咬，返台後發燒、患處痛腫癢，就醫後竟發現心臟衰竭，甚至突發心臟停跳，經CPR、使用葉克膜及放置雙心室輔助器後，轉台大醫院等待心臟移植。患者前後有曾有4次移植機會，但比對後都不合適，移植團隊為病人做去敏化治療，讓病患有更高的機會等到合適的心臟，終於在病患心臟停跳50天後，成功接受心臟移植，為國內首例。

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