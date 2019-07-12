擔心菜價遭哄抬，韓國瑜視察瓜田後也趕往梓官農會蔬菜集貨場，了解高麗菜滾動倉儲的運作及庫存現狀。（袁庭堯攝）

受到西南氣流連日大雨影響，高雄市傳出農損災情，市長韓國瑜12日前往產地視察西瓜與香瓜田現況。見許多西瓜來不及採收便泡水腐爛，韓國瑜大嘆可惜，也指示農業局儘速啟動補助措施、減少農民損失。此外，盡快修補受損的農路，避免影響農作物採收。

據農業局統計，梓官、岡山、阿蓮、燕巢、六龜、杉林、美濃、楠梓、橋頭等地累計農損達491.5萬元，受損面積201.75公頃。主要受害農作物計有木瓜、香瓜、西瓜、香蕉、蔥、不結球白菜等。其中以岡山、燕巢及阿蓮等地的香瓜及西瓜受災最嚴重，受災面積約111.5公頃。市府以陳報農糧署、啟動農業天然災害現金救助及低利貸款，盡快協助農民復耕。

內門、田寮、杉林等地農路路基及擋土牆也因豪雨沖刷、嚴重損壞，除中央啟用6月豪雨災害復建工程執行機制之外，韓國瑜也強調，市府已啟動災害準備金因應。農業局表示，截至10日為止，各區提報農路災害復建工程計94件，金額約2億800餘萬元。農民朋友若有農路損害情形，可就近向當地區公所提報，市府將派員勘查。

擔心菜價遭哄抬，韓國瑜視察瓜田後也趕往梓官農會蔬菜集貨場，了解高麗菜滾動倉儲的運作及庫存現狀。梓官區農會表示，目前儲有甘藍菜70公噸、紅蘿蔔20公噸，屆時將視市場供貨情形釋出，穩定菜價。

(中時 )