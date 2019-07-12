梵克雅寶《BALCONE》胸針，以羅密歐與茱麗葉訴愛說情的陽台為靈感，翻到背面有兩人的金雕像。（Van Cleef ＆ Arpels 提供）

梵克雅寶《MATRIMONIO》項鍊，鑲嵌一顆重達13.78克拉的藍寶石，頌讚愛侶所嚮往的美滿婚姻。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶《ROSE CAPULET》項鍊，可轉換拆卸成胸針，靈感源自「玫瑰即便不叫做玫瑰，依然芳香如故」。（Van Cleef ＆Arpels提供）

梵克雅《GRENATA》石榴胸針，石榴是愛情的果實，有多子多孫的意涵。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶《VERONA》藍寶石項鍊，可轉換拆卸成胸針、長短鍊和手環等，主石為重23.86克拉的祖母綠式切割藍寶石。（Van Cleef ＆Arpels提供）

梵克雅寶（Van Cleef ＆ Arpels）多年來積極贊助芭蕾舞藝術，優美浪漫的芭蕾舞蹈也一直是品牌創作珠寶的靈感來源之一。今年梵克雅寶贊助紐約市芭蕾舞團前首席芭蕾舞者班傑明米派德(Benjamin Millepied)全新創作的舞劇《羅密歐與茱麗葉》，並同步推出100件以舞劇為靈感的珠寶，頌讚芭蕾之美和偉大真摯的愛情。

梵克雅寶與芭蕾舞蹈家班傑明米派德自2012年就展開合作，聯手摧生《寶石》三部曲 (Gems)等多部芭蕾舞劇，如今雙方再度攜手，在去年發表改編自莎翁鉅作《羅密歐與茱麗葉》的全新創作舞劇，梵克雅寶也以彩色珠寶的色調詮釋這段美麗的愛情故事，以紅、藍主色代表來自茱麗葉的卡帕萊特家族 (Capulets)和羅密歐的蒙特鳩家族(Montagues)的家徽，並以紅藍色調交融而成的淡紫色，象徵年輕戀人纏綿悱惻、難捨難離的愛情，更以綠色呼應對自由戀愛的渴望。

梵克雅寶全球總裁Nicolas Bos指出，當班傑明米派德提議將以當代手法改編《羅密歐與茱麗葉》時，他就意識到這將是個難得的創作契機，「這齣莎士比亞的經典鉅著不但是全新珠寶系列的緣起，更促使高級珠寶、舞蹈、音樂和視覺藝術相互交流對話。」

一直以來，梵克雅寶即是一個充滿愛情氛圍的珠寶品牌，當年艾斯特爾(Estelle Arpels)與阿爾弗萊德 (Alfred Van Cleef)共結連理，攜手造就梵克雅寶的誕生，1906年收錄在產品目錄中的首款作品，就是一枚鑲鑽的心形珠寶，自此見證無數名人的堅貞愛情，包括溫莎公爵夫婦、摩納哥親王雷尼爾三世與葛蕾絲凱莉王妃等。

(中時 )