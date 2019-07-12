水利資源處長陳詔慶(右)在工程現場向彰化縣長王惠美(中)簡報說明施工情形。（謝瓊雲攝）

卓乃潭排水護岸道路因瀝青混凝土路面厚度不均，縣府要求承包商自行刨除，重做。（謝瓊雲攝）

卓乃潭排水護岸道路因瀝青混凝土路面厚度不均，縣府要求承包商自行刨除，重做。（謝瓊雲攝）

厚度只差0.5公分，只能整段全部刨除重做！彰化縣長王惠美12日上午帶隊至社頭鄉卓乃潭排水社斗路一段抽查護岸工程施作品質，抽查結果發現瀝青混凝土厚度僅4.5公分，未達5公分規範標準值，當場要求包商自行刨除重做，以維公共安全。

縣府政風處工程施工查核小組，上月17日辦理卓乃潭排水（大竹圍橋上游段）災修工程複查，進行瀝青混凝土厚度取樣。經水利資源處與該工程監造及承造單位，依實驗室試驗報告判讀試驗值，其中一處僅4.5公分，另外兩處分別為6.4、6.8公分。

彰化縣長王惠美獲悉後，指示相關工程單位落實彰化縣公共工程品質及管理，確保縣民生命財產安全，12日一早夠親自帶隊前往現場視察施工情況；她呼籲全民都可以一起來督工，讓公共工程品質更好，讓彰化更美更好。

王惠美表示，三處瀝青混凝土厚度的抽驗結果，雖與契約規定相符，但4.5公分厚，只達設計規範標準值5公分之最低限值；考量其AC厚度分布性仍有不均勻、施工品質不穩定之顧慮，要求由承攬廠商及監造單位自行刨除重作，確保公共工程品質與安全。

王惠美說，感謝政風處長期來把關工程品質，呼籲所有承攬縣府工程的廠商，工程務必覈實，縣府絕不會寬貸，一經查到、就是拆掉重作：讓公帑充分發揮、獲得最好的品質。

全長5.92公里的卓乃潭排水，上游源自田中鎮卓乃潭聚落南側，往北流經社頭鄉後、排入員大排，屬重要排水支線，下游匯集社頭市區雨水，去年8月不堪豪雨沖刷，導致護岸位移，故辧理本案災修工程改善。

(中時 )