GUCCI頂級珠寶白金虎頭戒指。（GUCCI提供）

GUCCI首季頂級珠寶以歡愉花園HORTUS DELICIARUM為主題，色彩豔麗絢爛。（GUCCI提供）

GUCCI頂級珠寶白金虎頭項鍊。（GUCCI提供）

GUCCI頂級珠寶白金獅頭微笑耳環。（GUCCI提供）

GUCCI紅色尖晶石白金蜜蜂胸針。（GUCCI提供）

GUCCI粉紅碧璽黃金戒指。（GUCCI提供）

時尚精品古馳（GUCCI）歷經多年的籌備，終於在今年首次推出頂級珠寶作品，並選在巴黎的芳登廣場（Place Vendome）盛大舉辦新品發表會，正式宣示進軍頂級珠寶市場。首季作品以「歡愉花園」（HORTUS DELICIARUM）為主題，色彩豔麗絢爛的花朵、動物，構築充滿龐克搖滾風情的愛情伊甸園。

精品服飾市場萎縮，珠寶市場持續興旺，吸引不少時尚精品積極搶攻頂級珠寶市場，GUCCI也不例外，特別選在巴黎高級訂製服秀期間與梵克雅寶、香奈兒等珠寶品牌同步發表首季珠寶作品，一較高下的企圖心十分明顯。

由GUCCI創意總監米開理（Alessandro Michele）操刀設計的GUCCI頂級珠寶再度發揮唐吉軻德式的夢想精神，勇於跳脫傳統珠寶的框架，復古哥德風的十字架、象徵權柄的獅頭，以及讓人一眼就能辨識的GUCCI經典蜜蜂和珊瑚蛇等，為珠寶注入時尚的元素。

「HORTUS DELICIARUM」歡愉之園高級珠寶系列總共有200多款作品，包括全系列的珠寶和珠寶表等，作品採用了大量神奇動物和花朵元素詮釋愛的圖騰，呼應品牌一直以來對大自然之美的歌詠頌讚，珠寶售價不菲，其中不乏上千萬元的珠寶作品。

(中時 )