善用電風扇，其時也能達到不錯的除濕效果。（圖片來源/pixabay）

冷氣、除濕機超級比一比。 (康健雜誌提供)

台灣夏天濕熱，加上午後雷陣雨、颱風，或到冬、春接替時節，都有「返潮」現象，室內濕度動輒超過70、80％，這時就要靠除濕機降低濕度，才能感覺清爽點。不過事實上，冷氣也有除濕功能，是不是用冷氣除濕就夠了呢？兩個有什麼不同？

冷氣、除濕機 除濕原理相似

冷氣機和壓縮機式的除濕機，除濕原理一樣，都是利用「冷凝」的方式，利用風扇把空氣帶入機器，機器中的冷媒會把空氣中的水氣變成水滴，而冷氣的透過管線流到戶外，除濕機就留在下方的集水箱。

不同的是，冷氣是把熱氣往外排，但除濕機是排在室內，「想像除濕機就類似一台窗型冷氣，只是冷氣的後半部露在戶外，」3C家電達人陳浩文（電小二）說。

冷氣模式本身就可以除濕，為什還要多一個除濕模式？陳浩文指出，如果是變頻冷氣預設為26度，冷氣模式接近26度時，壓縮機運轉強度就降低，除濕的功能就下降；而除濕模式就是強迫冷氣到了預設溫度，即使降轉了，還是能維持一定的除濕功能。

但如果是定頻冷氣，室溫到達預設溫度壓縮機就直接停止運轉，除濕的功能就跟著停擺；除濕模式則不會降低運轉、持續運作，可能造成室內太乾。

除濕力 冷氣模式、除濕模式、除濕機哪個厲害？

最大除濕量是計算除濕力的指標，意思指在最佳狀況下，一天可以除出多少公升的水，單位是L／D。

陳浩文曾經調查過冷氣的除濕力，「以冷氣能力（kw）來看，以日立冷氣最小的2.2kw冷氣來說，標示上顯示一天的除濕力有每小時1.4公升的除濕力，換算下來最大除濕量為33.6L／D，但一般的除濕機大約只有6-20L／D而已。」

那麼實際狀況如何呢？陳浩文也做了簡單的測驗。條件如下：

1.4坪空間，門窗緊閉。

2.室內溫度為27度。

3.設定冷氣為24及16度。

4.某牌冷氣，最大除濕量為33.6L／D。

5.某牌除濕機，最大除濕量12 L／D

實驗的結果如下：

由實驗可知，冷氣模式的除濕力最強，除濕所花的時間，比除濕機少3倍，除溼模式則最弱。

冷氣除濕耗電是除濕機2倍

冷氣除濕效果雖然好，但也較耗電。台灣科技大學電機工程系副教授蕭弘清指出，當初因為冷氣除濕太耗電，才發展出了除濕機。以1噸的冷氣約耗電600至800瓦，除濕機約400瓦，「冷氣的除濕模式雖然用電少一些，但仍比除濕機高。」若以度數來看，冷氣1. 2小時為1度，除濕機則為2.5小時。

「其實最省電的是電風扇，」蕭弘清指出電風扇除濕的原理是吹送過程中氣壓會降低，水就容易蒸發，且耗電僅70瓦，使用15小時才1度電，但除濕效果就比不上除濕機。

讓它們各司專業 冷氣：降溫 除濕機：除濕、維持濕度

由於冷氣和除濕機的功能定位上本來就不同，一個是降溫，一個是維持濕度，因此用冷氣模式除濕有侷限性，「溫差要夠大才能讓冷氣持續運作，但溫差過大表示溫度也低，反而會冷得不舒服，」陳浩文表示，冷氣除濕快，但冷氣沒有濕度計，無法維持濕度，壓縮機停止運轉後，濕度就會上升，除濕機卻能夠維持一定濕度。

除濕模式的角色定位則較模糊，「濕度維持比冷氣模式好些，可以當作是比較大台的除濕機；比起除濕機，它的濕度維持功能較差。」但除濕模式適合喜歡室內不用太熱、乾爽的人，「水氣減少了，人體散熱較快，就會感到涼快。」

因此如果要使用除濕或冷氣模式除濕，夏天可以，但冬天因為室溫本來就低，如果要除濕就要把溫度設得比室溫還低，這樣反而不舒服，所以冬天建議用除濕機，夏天冷氣、除濕機皆可使用，「市面也有不降溫除濕的冷氣，但價格高，機型也不多，」陳浩文說。

大空間用冷氣 小空間用除濕機 有水滴先擦乾

那麼冷氣、除濕機該怎麼使用才能發揮最大除濕效益？蕭弘清指出，大空間如客廳可用冷氣，小空間如更衣間可用除濕機，如果是浴室，那麼可以先將地板、牆壁的水擦乾，再用電風扇吹，又快又省電。

陳浩文也建議，如果室內潮濕，可以先開冷氣20分鐘把濕度快速較低，關掉後再開除濕機，「當然也可以兩個一起開，效果會疊加，但由於除濕機會將熱氣排在室內，所以室內溫度可能不會那麼涼爽，且皮膚、呼吸道也可能太過乾燥而不舒服。」

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(中時電子報)