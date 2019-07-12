北市敦化北路12日下午3時許，一輛計程車突然後退撞到後方的轎車，車主下車察看，赫然發現車內的運將已陷入昏迷，趕緊將他扶出車外並打119求救。

救護人員到場，發現該名年約65歲的運將身上並無外傷，已失去呼吸心跳生命跡象，趕緊將他送到馬偕醫院急救，院方表示男子目前已恢復心跳，但仍未脫離險境。

(中時 )