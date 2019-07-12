北市運將突昏迷撞車 緊急送醫搶救中 18:182019/07/12 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市運將突昏迷撞車 緊急送醫搶救中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市敦化北路12日下午3時許，一輛計程車突然後退撞到後方的轎車，車主下車察看，赫然發現車內的運將已陷入昏迷，趕緊將他扶出車外並打119求救。 救護人員到場，發現該名年約65歲的運將身上並無外傷，已失去呼吸心跳生命跡象，趕緊將他送到馬偕醫院急救，院方表示男子目前已恢復心跳，但仍未脫離險境。 (中時 ) #運將 #發現 #昏迷 #馬偕醫院 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 華南銀 贊助愛傳承關懷演唱會 04:102019/07/08 產業特刊 安心終老》生不如死 醫師也要學會放手 04:102019/07/08 生活新聞 黑手變畫家 黃茂松繪出「心淨‧心境」 09:512019/07/08 生活 太平女童昏迷指數上升母生日送祝福 09:192019/07/08 社會 沉睡百年 圓明園古蓮開花 04:102019/07/09 話題觀察 安心終老》備受病痛折磨 盼安樂解脫 01:052019/07/11 生活新聞 安心終老》安樂死爭議大 衛福部：病主法有助善終 01:052019/07/11 生活新聞 汐止獨居男陳屍租屋處 身體腐爛傳惡臭 16:202019/07/11 社會 富貴角外海船長突昏迷 海巡急吊掛救援 17:512019/07/11 社會 南華大學生命探索營 培育新生良好學習力 16:262019/07/12 新消息 社會熱門新聞 女友硬上「鳥」噴血 男大怒「切」了她 - 社會 麥寮鄉民要台塑提高睦鄰金 談判破裂釀抗爭 - 社會 - 中時 為救姪女溺斃 死者疑為知名服飾品牌老闆 - 社會 - 中時 槍擊要犯陳宏宗逃亡做什麼？當竹筍工 - 社會 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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