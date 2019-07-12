參與國民黨總統初選的郭台銘喊出「大哥拜託」論，在網路快速發酵。韓流解碼作者胡幼偉說，高雄市長韓國瑜至少可以有8種反應，包括「別這樣，我不做小弟很久了」！

郭台銘自稱大哥，公開要求韓國瑜禮讓他選總統。胡幼偉展現幽默，說當有人對你說：「就算大哥拜託你了！」，你可以選擇的反應有8種。

包括大哥，別這樣，小弟也是人在江湖、身不由己啊；大哥，別這樣，我不做小弟很久了；大哥，別這樣，這杯，我先乾為敬吧！代我問候伯母、大嫂、賢侄、賢侄女們安好！後會有期了；大哥，別這樣，一直把你往死裡拱的是別人，真的不是我啊！

除了以上4種，胡幼偉說，韓國瑜也可以說， 大哥，別這樣，選票跟電話都在他們身上，真的不在我手上，你要相信我啊；大哥，別這樣，您是說高雄那個投資案啊？沒問題啊！我ㄧ直在等您的進一步消息啊；

大哥，別這樣，師父等了你四十年，好不容易才把你盼回來，還頒了你獎狀，你不會又要離開師門，出去自立門戶吧？師父、師叔、師弟、師妹們都不會同意的；而且，外面壞人多，要小心啊；

此外，韓國瑜也可以說，大哥，我看呢...（突然轉身跟旁邊的人說話：「幹嘛？退下！沒看到我跟大哥在說話嗎？你們不要這樣！」）大哥，咱們好久沒一齊唱歌了，今兒個咱們不唱板橋國小校歌了，咱們唱首別的。我起個音，團結團結就是力量，團結團結就是力量，團結團結就是力量，團結是力量！

(中時 )