高市一對陳姓父子因過敏性支氣管炎、向鄰近木材加工廠求償100萬元敗訴，上訴至高雄高分院後大逆轉，法官認定國軍總醫院診斷書判斷之「吸入木屑有可能罹患支氣管炎」，最後判木材加工廠需賠償陳姓父子50萬元定讞。

陳姓父子住處隔壁巷子裡有間從事合板製作及木材加工的工廠，平日生產過程會產生木屑及粉塵，飄散至廠區外。陳姓父子長期吸入粉塵，造成咳嗽、呼吸不順、氣促胸悶，2017年9月、10月和去年11月就診，被醫院診斷為過敏性支氣管炎，父子一狀告上法院，請求工廠各賠償50萬元精神撫慰金。

該工廠卻辯稱，加工過程產生的木屑數量不多，生產過程均在工廠內，不可能導致木屑飄散。此外，木屑清運前也堆放在工廠內部，並非露天堆置，因此不可能四處飛散。

一審時，法官採信工廠說法及提出的證據，陳姓父子不服上訴。高雄高分院日前審理認為，國軍總醫院診斷書指出，陳姓父子倆的支氣管炎有可能為吸入木屑導致，最後判定工廠敗訴，審酌兩造經濟狀況後，判賠各25萬、共50萬元定讞。

(中時 )