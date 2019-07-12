今年12月21日是日本神級美聲團體「The Gospellers 聖堂教父」出道25周年的重要時刻，成員村上哲也、黑澤薰、北山陽一、酒井雄二及安岡優決定走出日本，10月將挑戰4天內到新加坡、台北以及香港3個都市舉辦演唱會。

身為日本美聲團體先驅者，沒想到5個人一唱就是25個年頭，日前在自己的致敬演唱會上與許多後起之秀同台飆歌，成員黑澤薫感概表示：「當年出道時，日本樂壇都沒有像我們一樣和聲團體，現在能有這些志同道合的夥伴共同前行真的很高興！」希望能繼續以美聲合音將用Acapella發揚光大。

「The Gospellers 聖堂教父」堪稱日本音樂史上最強美聲團體，多首單曲、甚至專輯都攻上ORICON排行榜前矛，多年前曾來台演出的他們，為慶祝出道25周年，決定再度造訪台北，要用極致的美妙和聲，撫慰療癒每個疲累的心靈。而為了亞洲巡迴演唱會，他們更決定在17日於KKBOX等線上音樂平台推出1張特別選輯，從25周年的數百首金曲精挑10曲。

「The Gospellers Live in Taipei 2019」預計10月26日下午4點30分在台北「花樣HANA展演空間」開唱，票價為均一價新台幣2400元，27日下午1點在KKTIX全面啟售，相關詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂官方臉書專頁。

(中時 )