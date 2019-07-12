林育品（阿喜）12日參觀「動物也瘋狂 朝隈俊男的Animal Life」特展，同時也宣傳新單曲〈好好玩〉，31歲的她童心未泯，一路跟著動物展偶合照，擺出搞怪POSE，不過看似無厘頭的她，其實上個月有去詢問凍卵相關的資訊，但得知凍卵的規定是卵子只能取給配偶欄對象使用，讓她打退堂鼓。

原來有心凍卵的阿喜只想生小孩不是想結婚，或者自己生自己帶，她稱對婚姻有恐懼，雖然目前生活狀態太忙碌不適合有小孩，但以後還是想生，且已有跟她年齡相仿的朋友去凍卵，受到友人影響，不過她也怕自己糊塗，一個不小心就把小孩丟包到世界的某角落。

聊到感情狀態，阿喜形容目前有一個一起玩、合拍的好朋友，但沒想到要進一步發展，「進入一個關係要對別人負責任，壓力有點大，所以其實有幾個很好的朋友，都沒有進到下一個階段。」她形容當自己談感情就會變得有多面向，在一起很久了，最後沒有新招就會分手，她的上一段感情交往5、6年，久到自問為什麼要繼續，「我在感情上忍耐力很強，多會配合對方。」

(中時 )