「小小警察體驗營」，去年同樣僅200個名額、約7800多人報名；今年「霸氣」刷新紀錄，報名人數達1．4萬人，在暑假期間「爆紅」，成為台中市最受兒童歡迎、好玩去處之一。（張妍溱翻攝）

台中市警察局暑假「爆紅」，警察局臉書「TCPB局長室」上個月舉辦第2屆「小小警察營」僅200個名額，12日統計共1．4萬人報名，有家長留言「比警專錄取率還低」；刷新全台「小小警察體驗營」報名人數，警察局說，感謝再感謝！

於6月24日開放報名，13日第1梯次「小小警察營」開跑，活動安排5位20多歲、年輕男女警察，及警察人偶組成「兒童天團」以朗朗上口的歌曲「學貓叫」及「鯊魚歌」帶動跳開場，吸引小朋友們邊跳邊唱，炒熱氣氛。

台中市警局連續2年，在暑假期間辦理「小小警察體驗營」，去年同樣僅200個名額、約7800多人報名；今年「霸氣」刷新紀錄，報名人數達1．4萬人，在暑假期間「爆紅」，成為台中市最受兒童歡迎、好玩去處之一。

台中市警局指出，今年「小小警察體驗營」讓小朋友穿上「迷你版」新式警察制服，騎乘警用哈雷小重機拍照，並進行闖關遊戲，包括「交通安全」、「刑事偵查」，「刑案鑑識」、「犯罪預防」等4項關卡活動，實際體驗警察各項工作。

(中時 )