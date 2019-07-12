林青霞曾讚嘆尤敏為一代女神。(本報系資料照)

已故香港女明星尤敏，1961年憑著電影《星星月亮太陽》奪得首屆金馬獎影后頭銜，之後更宣布閃嫁香港富商高福球，息影嫁作人妻。然而逝世20多年的尤敏，今(12日)驚傳與丈夫合葬於跑馬地天主教墳場的龕位被破壞，骨灰罈與陪葬物亦不翼而飛。警方目前已將此案列為竊盜案處理，據悉，現場失去兩組骨灰及一條念珠。

本名畢玉儀的尤敏，當年因為出眾的外型而被邵逸夫二哥邵邨人發掘進入演藝圈，第一部參演的作品為電影《玉女懷春》，但該片從未公映。她1958年與邵氏約滿後，轉投電懋。

尤敏這段期間拍攝的《玉女私情》、《家有喜事》獲得了第六屆與第七屆的亞洲影展最佳女主角。不久，憑《星星月亮太陽》獲第1屆金馬獎最佳女主角，事業攀至高峰。其後參予了電懋與日本東寶公司合作的多部電影，精湛的演技讓日本新聞界稱為「香港的珍珠」。連林青霞都曾讚嘆尤敏為一代女神、永遠的偶像。

而她在1964年拍完電影《深宮怨》息影，並在同年4月、也是她生涯最高峰時宣布嫁給富商高福球。據悉，她當時更與老公在歐洲度過了一個及其奢華的蜜月，足足玩了4個月才回香港，之後更接連生下3子，讓她在夫家地位屹立不搖。尤敏1996年因心臟病逝，享壽60歲。

(中時電子報)