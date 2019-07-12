「機場未來願景 樂高特展」12日在桃機第二航廈展出，由樂高積木打造的桃園機場模型吸引許多大小朋友的目光，交通部長林佳龍表示，這個樂高特展不但呈現將來第三航廈完工後的樣貌，也是政府對機場未來的願景。

林佳龍說，由於台灣是位居亞太交通要衝的海島國家，桃機航運近年來大幅增長，不但幾乎24小時營運使用，現有硬體設施也負荷過重，除了持續維修，等到日後第三航廈、第三跑道及新塔台完工後，國門會更漂亮。

機場模型作者、台灣唯一的樂高認證大師黃彥智說，用外型方正的樂高積木製作機場是空前的挑戰，尤其是還沒開始興建的第三航廈，因此他花了很多時間與機場公司討論溝通，並比對航廈設計圖，才能抓出正確的大小比例。

機場公司表示，這座面積18平方公尺的樂高桃園機場，不但耗費黃彥智半年的時間「興建」，還動用超過15萬塊各式的樂高積木，除了現有的兩座航廈及兩條跑道外，最吸引人的還是未來的新航廈、跑道、衛星廊廳及塔台，還有兩座80公分高的機師和旅客樂高人偶。

機場公司預估，新航廈及跑道完工投入營運後，整個際機場園區2042年營運目標為每年客運量8660萬人次，航機起降也將達到49萬架次。此外，除了新增19.2萬個就業機會，還會帶動超過新台幣2兆元的經濟發展效益。

(中時 )