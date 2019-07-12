「捐血一袋，救人一命。」新北市議員張志豪服務處於7月13日上午9時30分至下午5時，將在新北市中和區成功路8號舉辦捐血活動。到場捐血者均能獲得豐富禮品一份，如果多捐500C.C.者可以加贈電影票一張，歡迎民眾攜帶身分證，踴躍參與做公益。

金樹慈善基金會當天將統計實際捐血袋數，每袋300元額外捐款給台北醫學大學附設醫院顱顏中心，補助台灣經濟困難顱顏重建及唇顎裂手術治療費。

(中時 )