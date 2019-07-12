張志豪號召13日捐血做公益 幫助顱顏重建者 18:412019/07/12 中時 葉書宏 、實習陳志綸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市議員張志豪服務處於7月13日上午9時30分至下午5時，將在新北市中和區成功路8號舉辦捐血活動。（實習記者陳志綸翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「捐血一袋，救人一命。」新北市議員張志豪服務處於7月13日上午9時30分至下午5時，將在新北市中和區成功路8號舉辦捐血活動。到場捐血者均能獲得豐富禮品一份，如果多捐500C.C.者可以加贈電影票一張，歡迎民眾攜帶身分證，踴躍參與做公益。 金樹慈善基金會當天將統計實際捐血袋數，每袋300元額外捐款給台北醫學大學附設醫院顱顏中心，補助台灣經濟困難顱顏重建及唇顎裂手術治療費。 (中時 ) #顱顏 #重建 #公益 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業簡訊EVERY8D 響應世界和平會公益送暖 04:102019/07/08 產業特刊 北市危老重建 核准46件冠全台 04:102019/07/08 地方新聞 淡水東來大廈停用 8日起斷水斷電 12:122019/07/08 社會 暑假公益「微視頻」體驗營 限額招生中 13:352019/07/08 兩岸 建商推出神射手、創業課程、音樂會搶暑假商機 00:002019/07/09 生活 狄鶯後天為「他」復出 與兒同框做公益 22:442019/07/08 娛樂 公益環島 韓粉不忘緊盯民調 04:102019/07/09 地方新聞 延長危老10％容積獎勵？立委：先檢討地方執行 09:122019/07/09 政治 《永慶公益講座》籃球推手姜豐年的上下半場人生 10:402019/07/12 財經 富邦證挺中職 G!POP音樂節聽歌做公益 14:422019/07/12 財經 生活熱門新聞 加料空姐代價慘痛 網回比不上他 - 生活 嗆踩屍體太殘忍！林志成戰館長取消 金主曝光 - 生活 週末高溫！下週恐有颱風來亂 專家曝這天是關鍵 - 生活 郭芷嫣遭長榮開除 打包動作曝超慘下場 - 生活 雨炸高雄！他拍了新舊馬路 一比對秒打臉韓黑 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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