鹽水區後鎮抽水站工程12日竣工啟用，可紓解後壁竹圍後地區的水患威脅。（劉秀芬攝）

鹽水區後鎮抽水站工程12日竣工啟用，可紓解後壁竹圍後地區的水患威脅。（劉秀芬翻攝）

10前莫拉克風災造成台南市鹽水區嚴重淹水，市府斥資8833萬餘元，2017年9月起興建後鎮抽水站，12日由台南市長黃偉哲親自主持竣工啟用儀式，黃偉哲按鈕啟動抽水機組，不少當地農民聚在堤防觀看排水狀況，並讚政府有在做事。

由於後壁區竹圍後社區周遭低地，長期因八掌溪外水位高漲，使得內水排除不易，每當豪雨發生，該處低窪地區時有淹水情事發生。為解決竹圍後社區周遭低地一帶淹水問題，水利局依照經濟部水利署於易淹水地區水患治理計畫規畫所設置後鎮抽水站。

水利局表示，後鎮抽水站由水利署補助7819萬元，加上市府配合款1014萬元，工程經費達8833萬餘元，地點位於鹽水區汫水里後鎮排水出口閘門北岸，後鎮排水及八掌溪白沙屯堤防間，施工期近18個月，已於今年7月完工驗收。

南市水利局長李賢義表示，後鎮抽水站設置3組3cms抽水機，3.37萬噸調節池，集水面積達270公頃，可收集抽排低地區無法自然排除之內水，再透過抽水站以抽排之方式排入八掌溪。

黃偉哲也親自檢視抽水站機組，啟動抽水，由遠端監視螢幕監看排水過程。黃偉哲並期許在市府團隊努力下，能有效減緩汛期期間因強降雨所帶來的積淹水問題，全力保障市民生命財產的安全。

(中時 )