中市一位86歲林姓婦人，日前獨自行經南屯交流道閘道口，當時天色昏暗，車流量大，險象環生，中市警局第四分局春社派出所員警，發現她迷路、有失智現象，透過M-Police行動電腦人臉辨識系統得知年籍資料，通知其女兒接回，其女兒對於員警的熱心幫助感到非常感激。

春社派出所員警洪大立、劉美秀日前晚間8時30分許，擔服巡邏勤務，行經南屯區五權西路三段近南屯交流道閘道口時，發現一婦人走在快車道上，險象環生，驅車靠近關心，原來她迷路了，先將她載至安全處。

員警詢問婦人，僅說得出自己姓名，其他則語焉不詳，透過M-Police行動電腦人臉辨識系統得知她年籍資料，找到其女兒來接回母親，女兒看母親安然無事，不斷向員警道謝，表示媽媽平日下午5時，有外出散步的習慣，晚餐時間都會自行回家，但這次時間到了卻不見媽的蹤影，著急的在附近尋找，才想到派出所報案時，員警就通知媽媽在派出所，頓時鬆了一口氣，對員警的熱心幫助感到非常感激。

春社派出所長江松泳表示，民眾家中若有失智症患者，應避免患者獨自外出，以免發生危險，可自行於患者衣物缝上聯繫電話或配戴愛心手鍊，讓員警能在最短的時間中幫助走失者找到回家的路。

(中時 )