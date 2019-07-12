瀕臨絕種的石虎是台灣現存唯一的原生貓科動物，全台數量僅不到500隻，台中市府領先全國提出《台中石虎保育自治條例》（草案），12日起陸續至后里、北屯、新社、東勢、和平、太平及霧峰區舉辦自治條例說明會，讓更多民眾了解石虎現況與自治條例內容，增進保育意識，守護珍貴石虎。

農業局表示，台中率先提出《台中石虎保育自治條例》（草案），盼讓石虎保育法制化，全力維護農村生態及營造石虎友善環境，去年已兩次提送議會審查，正依議會審查意見，請台灣石虎保育協會進行石虎族群與棲地調查，市府將依據調查結果修正草案內容，預計今年下個會期再送議會審議。

為讓更多民眾深入了解石虎保育的重要性，也傾聽各界對於石虎保育的建議，農業局舉辦多場說明會，首場今日在東勢區公所舉行，邀請台灣石虎保育協會理事長陳美汀向民眾說明保育石虎相關知識，吸引許多關心石虎保育人士參加。

(中時 )