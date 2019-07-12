瓶中精靈膠原多胜肽蘭花青春彈力面膜，390元。（李明川提供）

全方位藝術家李明川不僅是知名造型、彩妝、主持、演藝，現在更擁有花藝事業，受到台灣」美妝品牌瓶中精靈青睞，攜手推聯名面膜，他以台灣蘭花作為設計靈感，從包裝視覺可見端倪。

平常就喜愛敷片狀面膜的他認為，面膜一定要服貼，合臉，市面上很多面膜都過小，對男生來說很吃虧，所以在面膜大小設計上，他強調，一定能包好包滿，並選用二代天絲纖維及嫘縈棉，以獨特織法打造最親膚的強韌面膜。

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