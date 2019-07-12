全方位藝術家李明川以台灣蘭花為靈感 攜手瓶中精靈推聯名面膜 18:512019/07/12 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 曉・花事藝術總監李明川名打造膠原多胜肽蘭花青春彈力面膜。（李明川提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瓶中精靈膠原多胜肽蘭花青春彈力面膜，390元。（李明川提供） 全方位藝術家李明川不僅是知名造型、彩妝、主持、演藝，現在更擁有花藝事業，受到台灣」美妝品牌瓶中精靈青睞，攜手推聯名面膜，他以台灣蘭花作為設計靈感，從包裝視覺可見端倪。 平常就喜愛敷片狀面膜的他認為，面膜一定要服貼，合臉，市面上很多面膜都過小，對男生來說很吃虧，所以在面膜大小設計上，他強調，一定能包好包滿，並選用二代天絲纖維及嫘縈棉，以獨特織法打造最親膚的強韌面膜。 (中時 ) #李明川 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 纏鬥多年...小S承認「不討厭她」 林志玲哭了回6字 - 娛樂 徐若瑄醉後淚告白 繼女高顏值飄仙氣美炸！ - 娛樂 2019韓國小姐冠軍出爐 20歲零整形正妹撞臉王祖賢 - 娛樂 向華強：韓國瑜當了什麼的話 我就來台投資拍片 - 娛樂 - 中時 發文「服了」酸小S老公？汪小菲吐家人互動真相 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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