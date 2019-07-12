在嘉義布袋教書的翁博賢（右1），暑假時才能回鄉幫母親製作芒果乾，每天早上5點起床，大家開始切芒果，每批都得花上10個鐘頭蒸烤。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉有戶小農，每到夏天時，民眾路過他們家，便能聞到一股濃濃香甜水果味，熟知的人都曉得，翁家人又再開始「烤芒果」。其工法以蒸氣將烤盤上的芒果烘乾，出來的芒果乾口感濕潤綿密且風味香醇，廣受在地人喜愛。

翁家的芒果園在台南市鹽水區岸內糖廠的後方，小小的2分地，卻是翁家奶奶常常掛心的事。翁家奶奶的兒子翁博賢表示，幾年前父親去世後，幫忙母親管理果園，以父親傳承的堅持，不用人工催熟的方式，而是等果實自然熟成後才採收。

由於果園的土壤鹽分較高、偏鹼性，故產出的芒果甜度也高，內行人會特別來義竹購買，翁博賢說，讓母親能夠安心，故一直都以低於市場價格銷售，讓愛吃芒果的人，能以合理價格吃到義竹土地種出的芒果。

翁家人會將自產的芒果切片，以水氣的蒸發熱，將果肉中水分去除，肉質收縮後，天然糖分會集中，且每顆只能做2片。蒸烤機器是2年前請人訂做的，去年只烤來自己吃或分送親友，但天然的好滋味，鄰居街訪開始口耳相傳，今年決定對外銷售。

在嘉義布袋教書的翁博賢，暑假時才能回鄉幫母親製作芒果乾，每天早上5點起床，大家開始切芒果，每批都得花上10個鐘頭蒸烤，因無添加防腐劑，故要迅速將剛烤好的芒果乾送進冷藏，想品嘗的民眾，可至「翁老爺爺–愛文芒果」臉書訂購。

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