44歲鄭雪兒保養得宜。（圖／取自《on.cc東網》）

44歲新加坡籍演員鄭雪兒17年前曾演出《流星花園2》，劇中扮演「葉莎」一角，成為介入大S演出的「杉菜」和言承旭飾演的「道明寺」之間的小三，10年前鄭雪兒閃嫁給新加坡GHM酒店集團大股東兒子Ajai Zecha，最近她接受港媒採訪，自曝興趣是搏擊，還曾揪老公PK巴西柔道，但被老公打槍。

據《東網》報導，鄭雪兒被封為第一代文青女神，從當年和天王郭富城拍電信公司廣告出道，如今晉升為飯店業貴婦，近年來鄭雪兒積極復出，和古天樂合作電影版《尋秦記》，久未露面的她外貌與多年前無太大差異，她則分享自己的興趣是激烈運動，一開始只是練瑜珈，後來覺得不夠有意思，便愛上泰式拳擊。

身為演員的她坦言雖愛運動但還是有包袱，會跟對方說好不能打臉，最近她又迷上巴西柔道，老公卻拒絕跟她比武，兩人聚少離多，鄭雪兒指因為兩人都是獨生子女，很清楚對方需要空間，不喜歡黏TT的婚姻，老公目前在紐約和與前妻所生的子女同住，鄭雪兒每半年也會過去那邊照顧老公跟孩子，問是否會想生自己的小孩？她表示完全沒這想法，目前將心力放在老公和繼子女身上就夠她忙了。

(中時電子報)