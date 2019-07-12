2019拿坡里世大運今天上演網球女雙金牌戰，我國好手李亞軒、李珮琪面對中國大陸的葉秋語／郭涵煜，首盤搶7局奮力救回兩個盤末點，再靠李珮琪一記橫掃不偏不倚打在對手身上，以10比8拔得頭籌，奪金「聽牌」！可惜次盤發球局3度失手，以2比6讓出，被逼入搶10決勝局。

雙李11日在4強淘汰香港組合，金牌戰與大陸對手激鬥，首盤打入搶7局。雙李先取得6比4優勢，卻連丟3分反而面對盤末點，所幸李亞軒先以網前扣殺化解，扳成7平。

下1分李亞軒前排搶球，反遭直線穿越，又面臨盤末點危機，但她展現穩定的底線對角抽球，造成對手掛網。接著就看李珮琪表演，先以強力接發讓對手網前截擊掛網，再以雙手正拍橫掃，剛好把球打在對手身上，以10比8拿下首盤。

第2盤雙李先遭破發，以1比3落後，關鍵第5局又面臨0比40危機，雖然救回3個破發點，仍遭對手截擊得手。這盤兩人共被大陸對手破掉3個發球局，以2比6被逼入超級搶10局。

(中時電子報)