鹽水區長呂煌男曾任新化區主祕，防治登革熱經驗豐富，12日帶領公所同事深入空地空屋、市場等髒亂點徹底巡查。（劉秀芬翻攝）

鹽水區長呂煌男曾任新化區主祕，防治登革熱經驗豐富，12日帶領公所同事深入空地空屋、市場等髒亂點徹底巡查。（劉秀芬翻攝）

鹽水區長呂煌男曾任新化區主祕，防治登革熱經驗豐富，12日帶領公所同事深入空地空屋、市場等髒亂點徹底巡查。（劉秀芬翻攝）

近日連續降雨，雨後高溫更助長病媒蚊的孳生，登革熱的防治行動刻不容緩，鹽水區長呂煌男12日利用天氣放晴機會，帶領公所同事及至津城里及月港里立即進行孳清巡檢，深入空地空屋、市場等髒亂點，看到積水容器就帶頭清理，徹底發揮巡查的成效，收穫良多。

呂煌男於2015年擔任新化區主祕期間，該區曾有152個登革熱病例，因此他登革熱防治經驗豐富，指導同事登革熱孳清的重點，提醒大家巡查時需注意的細節，針對隱藏在樹叢的瓶罐、古井中的水質，務必確實仔細的巡視，才能讓病媒蚊無機可趁。

巡視到公有零售市場時，恰好遇到津城里柯里長在巡視里內環境，區長利用機會提醒大家登革熱的重點區域包含空地、空屋、水井、市場、屋後溝及菜園等場域，應定期巡視，避免孳生病媒蚊。

鹽水區公所也呼籲民眾，防治登革熱光靠公部門的努力是不夠的，希望各里辦公處、社區環保義工協助推廣、定期及不定期的巡視家戶周圍，邀請全民總動員，一同防治登革熱。

(中時 )