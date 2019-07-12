長榮空服員郭芷嫣因幫老外擦屁股事件爆紅，罷工活動中幾次辛辣發言更被稱為「南崁小辣椒」，然而卻因日前LINE群組內揚言幫機師主菜「加料」，遭長榮記過免職，對此工會幹部鄭雅菱11日深夜於臉書PO文，揭露郭芷嫣私下真面目，指出她其實很膽小。

鄭雅菱表示，郭芷嫣正義感及強，2年來協助學妹許多場調解會議，噁白男擦屁股事件時，她也頂著層層壓力開記者會，才讓長榮正式免除空服員幫忙如廁、重視職場性騷擾問題。鄭雅菱強調，郭芷嫣的話語沒有霸凌意圖，無意加害機師，也為不當言語公開道歉，且警方也預定禮拜六傳喚郭芷嫣到案，長榮宣稱情節重大，如此重大卻不等調查完畢再行處置？鄭雅菱說恐怕郭違反的也不是飛安，而是觸動了長榮長期對工會、罷工的敏感神經。

鄭雅菱也感性說到，郭芷嫣總愛說自己是小辣椒，外界也因她的辛辣發言當她是小辣椒，但郭芷嫣骨子裡是個膽小的女生，出門在外，總是擔心害怕姊妹們沒辦法平安飛回家，但如今大家回家了，只有她留在外面，因此要再陪她跑一段路，挺到郭芷嫣平安回家。

(中時電子報)