台中購物節亮點！台市長盧秀燕13日將在市民廣場啟動高達300架無人機的炫麗動態展演，在15分鐘的表演時間，無人機機隊變化12幅精心設計購物節圖案，宣告活動熱烈登場。

為讓這場備受矚目的無人機展演精彩呈現，市府先行在后里馬場進行測試，多達300架龐大的無人機機群整齊排列，經由程式控制的各色燈光瞬間點亮漆黑的夜空，形成壯觀的燈海，動態展演出包括栩栩如生的女性購物姿態等12幅圖案。

13日活動自下午4時開始，有街頭藝人在現場表演，並有攤位展示，台中購物節記者會將於晚間7時登場，邀請到跨主持、電影與戲劇的藝人陳漢典為活動站台表演，現場將抽出7月9日前早鳥註冊及7月10日活動起跑當日早鳥消費禮等兩個獎項、共13名幸運得主。

300架無人機展演將於晚上8時20時正式演出，市府表示，如遇下雨或4級以上陣風則取消，歡迎民眾到場欣賞。

(中時 )