宜蘭縣政府12日傍晚發布重要人事異動消息，共有9位縣府一級主管調動職務，這也是縣長林姿妙上任半年多來所主導最大一波的人事異動命令，也意味著林姿妙已掌控、主導新的縣府團隊，這波人事異動命令將在下星期一（15日）上班日立即生效。

此波人事異動名單為：工商旅遊處處長李東儒（原縣府計畫處長）、交通處處長黃志良（原建設處代理處長）、水利資源處處長李岳儒（原縣府工商旅遊處長）、社會處處長林蒼蔡（原林務局羅東林區管理處課長）、建設處代理處長吳朝琴（原縣府建設處副處長）、計畫處代理處長李新泰（原縣府計畫處副處長）、參議劉富美（原縣府社會處長）、參議陳春錦（原縣府水利資源處處長）、參議林國民（原縣府交通處長）。

縣長林姿妙表示，她上任6個多月以來，每天都在思索如何讓縣政再提昇、精進，縣府的新團隊就定位之後，她將會帶領新團隊往前衝，也期許各局處長秉持「縣民的事就是我的大事」的心態，戮力為縣民打拚，營造安居樂業的家園，再創宜蘭新價值。

(中時 )