高雄親子團訪新化分局，小小孩開心試穿新式警察制服。（劉秀芬翻攝）

一群高雄共學團媽媽們為讓孩子們能夠認識警察工作，12日帶領30多名孩童參訪新化分局，分局安排媽咪與孩子們參觀新化派出所及偵查隊留置室等處，並讓小朋友試穿戴新式警察制服、防彈衣等裝備，媽咪與小朋友都興奮的拍照留念。

在一般民眾眼裡，警察駐地是陽剛味十足的機關，近年來警察工作日益聚焦於為民服務區塊。新化分局希望以寓教於樂方式讓孩子們對自我安全防護及犯罪預防有更深一層的認識，安排參訪團參觀新化派出所及偵查隊留置室，讓小朋友們了解警察執行各項勤、業務的運作。

現場由行政組組長林俊甫、巡官黃玟衡、交通組巡官張親親及防治組警員李玉惠展示並講解各項警用裝備，包含無線電、防彈背心、防彈盾牌、反光背心、警棍及指揮棒等各項應勤裝備。

為達親身體驗的最佳效果，新化分局讓小朋友們試穿戴新式警察制服、防彈衣等裝備，在歡樂氣氛中讓小朋友瞭解簡單的110、113、165等報案電話，從中灌輸犯罪預防、婦幼安全及交通安全等觀念，期望從小養成守法精神以及拉近警民關係，讓犯罪預防的理念從根紮起。

新化分局分局長許芳毅表示，藉由參訪警察分局的體驗，可以加強孩童的法治教育，從小養成守法精神，讓犯罪預防的理念從根紮起，同時也可以增進警民良性互動，提升人民保母的優質形象。

(中時 )