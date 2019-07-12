專業彩妝Bobbi Brown沁透系列 再添生力軍 19:412019/07/12 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 專業彩妝Bobbi Brown沁透系列 再添生力軍。（Bobbi Brown提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 專業彩妝Bobbi Brown「茉莉沁透淨妝油」上市以來，備受消費者喜愛，今年品牌將明星商品淨妝油再升級，再推新品「沁透莓果洗卸慕斯」，全新沁透茉莉淨妝油升級版添加12種精萃成分，沁透莓果洗卸慕斯則擁有多重作用，包括卸妝、洗顏、化妝水，加上怡人的精油香氛，讓洗卸變得療癒。 (中時 ) #升級 #莓果 #慕斯 #茉莉 #專業 也許您會感興趣 推薦閱讀 漢來美食6月、Q2與上半年營收 齊創同期新高 14:512019/07/08 財經 軍公教調薪 陳其邁：專業考量 11:072019/07/09 政治 新北「專業技職計畫」 產學攜手打造技職即戰力 23:292019/07/09 生活 UPS強化亞洲貿易連結 提供更快速遞送與延長貨物取件時間 13:162019/07/10 財經 專業成長不放假 教師暑期充電 17:442019/07/10 生活 《食品股》消暑旺季到，統一茶裏王挾iTQi光環強勢進擊 11:252019/07/11 財經 Google翻譯App升級 88種語言直譯打開相機就能懂 11:492019/07/11 科技 政院：軍公教加薪沒黑箱只有專業 11:572019/07/11 政治 手製窩窩頭 川台大學生體驗飼養員專業 17:352019/07/11 生活 信偷追19歲女IG 自豪替女友拍美照超專業 18:022019/07/11 娛樂 生活熱門新聞 加料空姐代價慘痛 網回比不上他 - 生活 嗆踩屍體太殘忍！林志成戰館長取消 金主曝光 - 生活 週末高溫！下週恐有颱風來亂 專家曝這天是關鍵 - 生活 郭芷嫣遭長榮開除 打包動作曝超慘下場 - 生活 「南崁小辣椒」GG了 工會幹部深夜曝她私下真面目 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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