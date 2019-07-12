專業彩妝Bobbi Brown「茉莉沁透淨妝油」上市以來，備受消費者喜愛，今年品牌將明星商品淨妝油再升級，再推新品「沁透莓果洗卸慕斯」，全新沁透茉莉淨妝油升級版添加12種精萃成分，沁透莓果洗卸慕斯則擁有多重作用，包括卸妝、洗顏、化妝水，加上怡人的精油香氛，讓洗卸變得療癒。

(中時 )