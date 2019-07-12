在美國宣布對台出售總值22億美元的武器與軍事裝備後，中共外交部發言人耿爽12日表示，將對出口武器至台灣的美國企業實施制裁措施。
中共外交部發言人耿爽說，美方對台軍售嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。美國務院批准對台灣出售總值約。
(中時電子報)
在美國宣布對台出售總值22億美元的武器與軍事裝備後，中共外交部發言人耿爽12日表示，將對出口武器至台灣的美國企業實施制裁措施。
中共外交部發言人耿爽說，美方對台軍售嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。美國務院批准對台灣出售總值約。
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