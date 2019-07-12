全台首座慈濟防備災教育中心在苗栗，中央氣象局團隊12日參訪。（巫靜婷攝）

全台首座慈濟防備災教育中心在苗栗，中央氣象局團隊12日參訪。（巫靜婷攝）

慈濟防備災教育中心共有8處場館。（巫靜婷攝）

簽屬儀式大合照。（巫靜婷攝）

戶外展示救災工作車。（巫靜婷攝）

賑災設備展示。（巫靜婷攝）

行動廚房展示。（巫靜婷攝）

台灣的自然災害以地震引起的震災及熱帶低氣壓或颱風引起的風災、水災為主，為培養民眾防災觀念，交通部中央氣象局與慈濟基金會12日簽署「防賑災氣象運用及教育推廣合作」備忘錄，在苗栗園區啟用全台首座慈濟防備災教育中心，盼公私部門攜手合作，加強防救災效率。

氣候變遷，全球天災頻傳，今年逢921大地震20周年、八八風災10周年，中央氣象局加強民眾防災意識，與長期協助賑災的慈濟基金會合作，成立防備災教育中心，內容橫跨災害防制教育、環境保護等2面向，8處場館包含科普知識、動態互動體驗、協調運作研習教室、社區服務、安置中心運作模擬教室及戶外科技展示體驗。

中央氣象局局長葉天降率領氣象局團隊出席，致詞時指出，氣象預報有不確定性，例如颱風路線就有誤差範圍，因此災害的事先防範非常重要。中央氣象局一組組長呂佩玲表示，1935年「新竹台中大地震」創下史上最多人罹難，當時震央就在苗栗縣，氣象局為進行即時觀測，在苗縣設立19個自由場強震站及31個氣象觀測站。

呂佩玲指出，苗栗、台北、台東為全台唯三縣市將「強震即時警報」推廣至轄區校園，未來中央氣象局將計畫在苗栗縣頭屋鄉增設有氣象專業人員駐守的在地氣象站，並裝設地震站，預計2021年正式成立。

慈濟基金會執行長顏博文表示，聯合國IPCC報告指出，地球已受到極嚴重的破壞，慈濟積極參與聯合國相關會議跟上全球脈動，將中央氣象局提供的第一手氣象資訊，運用於未來救災過程，攜手進行防賑災的整備、應變、復原、復建，教育中心也將成為志工培訓之地，成為全國模範。

(中時 )