67歲阿章哥（化名）從國營事業僱工退休後，與友人創業失敗，賠上了退休金又背負貸款，為照顧患重病妻子，背負經濟壓力，卻因突然一場中風意外，讓他視力受損、行動緩慢，透過勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才中心協助，讓他求職成功得以維持生計。

銀髮人才中心主要提供職涯諮詢、擬定就業行動計畫、推介並安排面試等協助。就業服務員親切諮詢，了解其特殊需求及狀況，為阿章哥釐訂就業協助行動計畫，積極聯絡雇主推介媒合。雖有很多友善企業願意提供就業機會給阿章哥，某些工作因身體狀況他無法負荷，阿章哥只能選擇放棄。

服務員不願辜負民眾，再度檢視手邊接觸過的廠商，過濾雇主個性及其承攬過的案場，主動詢問是否有職缺開出，也推薦阿章哥擔任一些臨時兼職工作，以減輕家中負擔。

阿章哥經歷許多面試經驗及就業挫折，他表示，在一個工作結束後，已經不像過去那麼惶恐，因為有服務員耐心的陪伴及支持。透過服務員的努力，雇主考量阿章哥身體障礙，原本職缺為醫院大夜班清潔工作，在他完成4天實習及考核後，調整成日班工作並開始上班，阿章哥對雇主非常感謝。

目前阿章哥在新職務上穩定就業，也獲得雇主的肯定。阿章哥仍不忘對銀髮中心表達深深的謝意，感謝就服員不放棄的精神，耐心且熱心的付出，才能讓他的人生下半場仍充滿著希望。

銀髮中心主任余璦君表示，銀髮再就業的原因百百種，中心會盡全力幫助每一位想就業的銀髮族順利找到工作。

(中時 )