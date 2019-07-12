國民黨總統初選民調從8日到14日，前鴻海董事長郭台銘今天坦言自己的選情「非常告急」。有粉專舉辦網路投票，指郭台銘若初選未過，會脫黨參選嗎？至截稿為止，近8成網友一面倒認為郭會脫黨選。

臉書「老天鵝娛樂」粉絲頁表示，郭台銘質疑綠營「有瑜點魚、無魚吃菜」民調策略奏效，讓他的選情告急。但郭仍表示會拚到14日晚上，等民調數字公布後，再思考下一步怎麼走。為此做了一個網路投票：國民黨初選若郭未出線，你認為他會脫黨參選嗎？為什麼？

目前已有1萬3千多名網友參與投票，79%的網友一面倒認為郭會脫黨參選；21%則認為郭不會脫黨選。

網友說：「會，都為了選總統退休了，連初選都沒過，怎麼能夠~」、「財他已經不缺了，他最想要的還是最大的『權』吧～」、「來吧！來對決吧！2020越來越好看了。」、「看郭比較想選總統？還是比較愛KMT？」、「退出國民黨比較好選。」、「連簽協議這種表面功夫都不肯做。」、「連董事長都辭了。」、「廣告都買那麼多了...當然要催下去。」、「這個人輸不起的。」、「沒出來選面子掛不住。」

(中時電子報)