蘭蔻攜手最強網紅Chiara Ferragni 推聯名系列全球秒殺 19:412019/07/12 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘭蔻攜手最強網紅Chiara Ferragni 推聯名系列。（蘭蔻提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘭蔻 【LANCOME x CHIARA FERRAGNI 粉紅眨眼系列。（蘭蔻提供） 蘭蔻 【LANCOME x CHIARA FERRAGNI 粉紅眨眼系列】手稿。（蘭蔻提供） 頂級美妝蘭蔻攜手最強網紅Chiara Ferragni以其招牌眨眼LOGO推出聯名彩妝，首波產品於歐洲上市後秒殺完售，印有眨眼標誌的彩盤讓美妝迷爭相收藏，全球限量彩妝考驗美妝迷的購買速度，台灣預計7月底開始銷售，近期已有許多人靠櫃詢問。 (中時 ) #美妝 #彩妝 #全球 #蘭蔻 #聯名 也許您會感興趣 推薦閱讀 頂級美妝SK-II大灑幣 邀天王天后拍短片 19:402019/07/08 娛樂 美妝保養科技化 用3Ｃ檢測找出命定保養 20:262019/07/08 生活 美妝科技化 找出命定保養 04:102019/07/09 時尚消費 悶濕out清爽至上！全新粉底緊密貼膚配方 抗汗、防水、不易脫妝 12:012019/07/10 美妝 《百貨股》7-ELEVEN美妝複合店插旗南台灣，看好美麗商機 11:252019/07/10 財經 一次開2間！小七美妝複合店 首度進軍南台灣 13:172019/07/10 財經 美眉都在瘋這個 美妝凹凹賞只要銅板價 12:212019/07/11 生活 發大財靠自己 商家暑假殺到見骨 17:032019/07/11 生活 日曜天地美妝品牌祭 50元銅板價出清 18:322019/07/11 財經 複合店大戰！小七搶美麗商機、全家攻自助洗 16:382019/07/12 財經 生活熱門新聞 加料空姐代價慘痛 網回比不上他 - 生活 嗆踩屍體太殘忍！林志成戰館長取消 金主曝光 - 生活 週末高溫！下週恐有颱風來亂 專家曝這天是關鍵 - 生活 郭芷嫣遭長榮開除 打包動作曝超慘下場 - 生活 「南崁小辣椒」GG了 工會幹部深夜曝她私下真面目 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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