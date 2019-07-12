蘭蔻 【LANCOME x CHIARA FERRAGNI 粉紅眨眼系列。（蘭蔻提供）

蘭蔻 【LANCOME x CHIARA FERRAGNI 粉紅眨眼系列】手稿。（蘭蔻提供）

頂級美妝蘭蔻攜手最強網紅Chiara Ferragni以其招牌眨眼LOGO推出聯名彩妝，首波產品於歐洲上市後秒殺完售，印有眨眼標誌的彩盤讓美妝迷爭相收藏，全球限量彩妝考驗美妝迷的購買速度，台灣預計7月底開始銷售，近期已有許多人靠櫃詢問。

(中時 )