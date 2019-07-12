苗栗YouBike服務中心12日啟用，提供車輛使用說明、費用諮詢、領獎、查詢租賃及還車紀錄等服務。（巫靜婷攝）

「天天Youbike」抽獎活動，只要每月騎乘Youbike11天（含）以上就可參加抽獎。（巫靜婷攝）

透過直播小劇場，民眾一窺苗栗YouBike服務中心提供的服務內容。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌擔任直播主，宣傳苗栗YouBike服務中心的好康資訊。（巫靜婷攝）

苗栗縣公共自行車啟用滿周年，為提供便利的會員服務與諮詢，苗栗縣政府在第二辦公大樓1樓成立苗栗YouBike服務中心，12日正式啟用，承辦單位工務處為增加網路能見度，邀請縣長徐耀昌擔任直播主宣傳服務內容及好康資訊，加入Q＆A留言抽獎，衝刺影片觸及率，讓民眾對節能環保與公共交通政策更有感。

苗栗市Youbike使用量為全縣最高，為服務廣大車友並提倡騎自行車節能環保理念，縣府除成立苗栗服務中心，還辦理「天天Youbike」抽獎活動，民眾先掃描QR Code登錄活動，系統會自動統計每月騎乘Youbike的天數，只要每月騎乘11天（含）以上就可參加抽獎，中獎資訊經由簡訊通知。

苗栗YouBike服務中心指出，客服內容包含車輛使用說明、費用諮詢、領獎，另外，租賃紀錄及還車是否成功，除了可到服務中心詢問外，也能在Youbike官方APP上的交易紀錄查詢。

徐耀昌表示，預計8月苗栗Youbike將突破100萬騎乘人次，近期開始辦理慶祝活動，為保障縣民騎乘安全，今年1月起推行Youbike公共自行車傷害險，在縣內租借產生的保費均由縣府負擔，只要在苗栗Youbike官網、場站自動服務機、Youbike官方APP等3處擇一登錄投保相關資料即可。

徐耀昌另呼籲民眾，騎乘公共自行車要遵守交通規則，勿從事逆向、併排、嬉鬧等危險行為，愛惜公共資源，記得隨手將車籃內的垃圾帶走。

(中時 )