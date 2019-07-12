國立金門大學自2010年升格改大至今，獲科技部補助研究案件通過案件逐年增加，108年度迄今已有36件，補助金額高達2481萬8000元，顯示研究動能正逐漸提升中。

金大指出，該校106年度申請科技部專題研究計畫共30件1734萬3500元、107年度29件1719萬 2000元，108年度至今36件2481萬8000元，申請案件和補助金額均逐年提升。

陳建民校長表示，以往大專校院的研究案為求短期內就看到效果，大多追求量產，無法專精於研究計畫的實際內容上，削減研究成果的品質、創見及實質貢獻。科技部為導正這個現象，自107年修改專題研究計畫主持人研究績效的評估方式，要求增列「專題研究計畫主持人研究績效表」，補助審核也更加的嚴謹，導致105~107年以來，專題計畫的通過率僅有46％~47％，都未超過5成，而金門大學的通過案件逐年提高，實屬不易。

金大研發處則表示，該校108年獲科技部核定補助的36件中，以理工學院通過13件最多、人文社會學院10件次之；管理學院與護理學院則分別為9件及4件，可見金大長期對於理工領域研究的扶植，已有初步的成果顯現，尤其金大今年6月與台灣微軟公司簽定合作夥伴協議，相信可進一步提升在理工領域的研究動能。

陳建民校長表示，金大教學強調學用合一，未來會積極落實產學接軌，除鼓勵老師致力優質研究和爭取科研經費外，也會努力尋求企業資源，將企業能量拉進校園，提供教研人員長期、穩定的研究資源，以深耕研究的廣度及深度。

(中時 )