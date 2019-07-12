炎炎夏日戲水不稀奇，來花蓮泡湯才特別，花東縱谷國家風景區管理處15日起將舉辦「夏泡湯享好康」活動，與花蓮瑞穗及安通溫泉區共15家業者合作，只要入住就可獲得面額200元的美食兌換券，可至鄰近合作店家消費折抵，還有機會獲得一兩黃金項鍊。

縱管處長郭振陵說，「夏泡湯‧享好康」延續去年「四神湯」概念，以溫泉誘因推廣縱谷特色農產品，民眾只要15日至10月31日到花蓮安通溫泉、瑞穗溫泉住宿，就送面額200元的美食兌換券，就可憑券到瑞穗、玉里區域合作的42家店面消費折抵，知名美食綠茶肉圓、玉里麵、臭豆腐、蜜香紅茶、舞鶴咖啡、玉里羊羹等統統有。

郭振陵強調，寄回抽獎聯正本及發票或收據影本，還有機會抽到「一兩金條」、約四錢的「黃金項鍊」、約二錢的「黃金手鍊」及一泊二食「溫泉住宿券」等好禮，絕對是夏天最優惠的活動。

此外，為打進新南向觀光市場，縱管處也將於19日起一連三天前進馬來西亞國際旅展，要把花東優質景點行銷出去，縱管處指出，也針對花東旅遊推出「花東創意旅遊補助計畫」，即日起至11月30日止受理申請，只要在花東景點旅遊2天以上的團客，符合規定就可獲得最高4萬5000元的團費補助，希望能吸引更多國內外遊客。

(中時 )