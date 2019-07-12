亞東醫院去年開始執行「分級醫療」政策，今（12日）舉辦「亞東共好分級醫療成果發表會」，分享一年來的努力，轉診量與去年同期相比增加15％。亞東醫院期許，該院以醫學中心的角色輔導各級醫療院所，共同照顧民眾的身心健康。

亞東醫院為積極推動國家「分級醫療」的衛生政策，於去年6月舉辦「亞東共好聯盟」誓師大會，聯合診所及地區醫院，一起執行「小病去診所地區醫院，大病到大醫院醫學中心」的「分級醫療」政策。

亞東醫院院長林芳郁表示，亞東醫院位於新北市板橋區，照顧了來自板橋、土城、樹林、新莊、中和等大台北地區的民眾健康。長期以來，積極推動國家衛生政策，並全力配合改善多項軟硬體與轉診就醫流程，並與鄰近的醫療院所簽訂共好聯盟計畫，約有400餘家策略聯盟院所加入。

其中有74家為該院醫療群，如：蕭中正醫院、廣川醫院、翰生診所、樂為診所、頂埔中心診所其建立了緊密醫療群或策略聯盟合作關係，目的就是要提供我們的病人更完善的健康醫療網絡系統，讓病患在這些基層院所就醫，就能得到在亞東醫學中心的支援，在費用負擔也可以因此減少，對於這些辛苦賺錢的廣大民眾來講，確實是照顧自己與家人身體健康一項省錢且有效的方式。

亞東醫院2019年1到5月的轉診量與2018年同期相比增加了15％。亞東醫院副院長張淑雯指出，該院積極推動國家分級醫療政策，以資訊平台、聯盟合作、服務流程、民眾認知之四大面向真正落實分級醫療。

亞東醫院積極推廣「每個家庭都有家庭醫師」觀念，鼓勵民眾在住家附近的社區，找到值得信賴的家庭醫師，若生病均固定由該診所或地區醫院醫師看診，也因固定看診，家庭醫師會因為瞭解長期病史，得到最即時便利的醫療照顧，如果病情有需要，再轉診到大醫院進一步檢查治療，可大幅節省在大醫院的就醫時間與費用。

(中時 )