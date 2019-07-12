苗栗縣政府推廣陶藝向下紮根，讓學生透過導覽了解陶藝知識。（苗栗縣政府文觀局提供）

苗栗縣政府推廣陶藝向下紮根，讓學生透過參訪覽了解陶藝知識。（苗栗縣政府文觀局提供）

苗栗縣政府推廣陶藝向下紮根，辦理多場活動讓學童親近「苗栗陶」藝術。（苗栗縣政府文觀局提供）

苗栗縣政府推廣陶藝向下紮根，辦理多場活動讓學童親近「苗栗陶」藝術。（苗栗縣政府文觀局提供）

陶藝發展史上，苗栗縣擁有得天獨厚的陶土、木材與天然氣等自然資源，早期吸引許多陶瓷廠落地生根，造就「苗栗陶」封號，然而因時代變遷產業外移，地方產業文化逐漸式微，苗栗縣政府向文化部爭取110萬元補助辦理「108年度苗栗陶藝術養根計畫」，今年共10間國小通過申請，透過養成課程培育陶藝重傳承的種子。

苗栗縣最早的陶器可追溯至史前文化時代，在清代初期即有利用陶土燒製器皿及生活用品的痕跡，但並未留下專門的史料紀錄，直到日據時期引進最新技術與設備才有規模性窯場設置；最初生產日用陶器，光復後則以製造公賣局酒甕為主，隨著經濟起飛，產業轉向裝飾陶瓷發展，以外銷為主賺取可觀外匯。

隨著時代變遷與產業外移，近20年來製陶業轉型為複合式觀光業，或採個人工作室模式經營，縣府為保存珍貴陶藝文化，10多年前在公館成立苗栗陶瓷博物館，蒐羅、陳列逾千件陶瓷作品，為使陶藝向下紮根，即日起至9月30日在通過申請的10間國小開設12班陶藝養成課程，每班補助7萬元。

文觀局文創產業科指出，課程安排「陶藝課程」及「窯場參訪」，媒合陶藝家讓師生親近陶藝，學童能深入觀察不同型態的窯體，認識製陶基礎概念，預計10月辦理陶藝主題特展發表計畫成果。另外，暑假配合駐村藝術家計畫舉辦陶瓷博物館小小館長體驗營，引起學員對苗栗陶藝的學習動機。

文觀局表示，「2019苗栗陶．藝術節」陶藝競賽活動簡章日前公布，自9月16日起至9月18日受理收件，徵件作品以2017年1月1日起之後的創作為原則，分為「一般類組」及「柴燒類組」，最高獎金20萬元，得獎作品將於11月在文觀局第一展覽室展出，讓苗栗陶重拾榮景再創巔峰。

(中時 )