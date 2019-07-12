蔡英文總統今天在紐約與友邦駐聯合國官員會面；隨團出訪的民進黨團幹事長管碧玲表示，蔡總統在產權屬於台灣的紐約辦事處進行外交接見，「等於處理國政，真的是關鍵性的突破」，這種「過境禮遇」，史無前例。

立委羅致政表示，蔡總統在美國的第一個活動，就具有重要象徵與實質意義。

蔡英文總統美東時間11日傍晚在駐紐約辦事處參加「友邦駐聯合國常代酒會」，除聖克里斯多福及尼維斯駐聯合國常任代表因返國而由臨時代辦出席外，台灣17友邦代表全數到場。這次民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、立委羅致政、趙天麟也隨團出訪。

管碧玲在臉書指出，台灣的總統第一次在美國視察駐美機構並進行外交接見，等於處理國政，是美國對蔡總統關鍵性的、突破性的禮遇。

管碧玲說，更何況蔡總統在那裡接見17個邦交國派駐聯合國代表，感謝他們為台灣發聲，也得到他們的承諾，將繼續協助台灣爭取參與國際組織；蔡總統在產權屬於台灣的紐約辦事處進行外交接見，「等於處理國政，真的是關鍵性的突破」，這種「過境禮遇」，史無前例。

管碧玲說，這個辦事處是蔡總統擔任行政院副院長時，大力支持購買的，這次視察更別具意義，整棟大樓十幾層，蔡總統特別視察「聯合國事務小組」的辦公樓層。

羅致政表示，蔡總統在美國的第一個活動，就具有重要象徵與實質意義，蔡總統到駐紐約的辦事處視察，這是有史以來台灣總統第一次公開造訪在美國的官方駐外館處，且在館內對媒體發表談話。

羅致政說，晚上更在紐處的獨棟辦公大樓舉辦酒會，歡迎邦交國派駐聯合國的常任大使代表，感謝他們在聯合國及各種場合為台灣仗義直言，很高興17個友邦的大使代表全員到齊。

趙天麟則表示，蔡總統打破中華民國（台灣）總統在美國過境僅能待24小時以內的限制，這次去程在紐約、回程在丹佛，各待2個晚上；抵達紐約的第一個行程更創下總統公開訪視駐外館處，並會見友邦駐聯合國常任代表的紀錄。

(中時 )