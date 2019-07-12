彰化市公所定於27日、七夕情人節前夕舉辦的「卦山夕照 幸福鵲橋」，有未婚聯誼活動、情人節音樂會，並打造幸福愛情產業專區，鑽石婚先暖場。（吳敏菁攝）

彰化市公所定於27日、七夕情人節前夕舉辦的「卦山夕照 幸福鵲橋」，有未婚聯誼活動、情人節音樂會，並打造幸福愛情產業專區，翻轉八卦山天空步道成為幸福鵲橋，未婚男女的報名馬上就秒殺，但是開放的鵲橋，不報名也可以來走進愛情的天堂，人人都可以來感受特別節日的特別氣氛，活動琳瑯多采。

已報名滿額的125對未婚青年男女，將於7月27日下午1點半起至晚上9點，參加在彰化生活美學館、天空步道、八卦山大佛風景區舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，走過全台最長的天空步道（鵲橋）；當天同時走鵲橋的，另有戀愛中的情侶、老夫老妻以及多代同堂的家人，其中有6對是已結婚60週年的鑽石婚夫妻，見證婚姻長長久久。

彰化市長林世賢表示，全程走完鵲橋活動者可參加摸彩活動，獎項有iPhone手機、空氣清淨機、禮券等大獎。

彰化各地逾30家優質廠商也助攻，組成「神隊友」一起來加持，串聯成彰化市愛情產業鏈，包括了知名廠商，例如彰化福泰商務飯店、麥仕佳食品、台灣優格餅乾學院、可樂旅遊、台塑生醫，以及在地深耕的青創商家，如穩定飛行、51番職人聚落、日月山景農場等，一起來促成美麗的愛情篇章。

林世賢表示，愛情產業鏈是將文化、觀光以及傳統等多種元素合於一體，引領糕餅、旅遊、飯店、飾品、婚攝等相關幸福產業消費行為，希望透過彰化市富含蘊底的文化資產以及充滿溫度服務，將彰化市打造不一樣的愛情天堂。

(中時 )