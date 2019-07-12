33歲黃小姐到台北慈濟醫院耳鼻喉科檢查發現聲帶長繭，因無法開工改透過語言治療師治療。（台北慈濟醫院提供）

33歲黃小姐擔任補習班教師，日前到台北慈濟醫院耳鼻喉科檢查發現聲帶長繭，因工作緣故無法進行手術，經語言治療師治療2個月，透過治療師的升學分析、姿勢調整，讓原本嗓音頻率高達324赫茲的黃小姐，現在嗓音大為好轉，聲帶的繭也消失。

聲帶長繭常發生於需要長時間說話或大聲說話的人，像是老師、歌手、工地工人、攤販賣家等；或是，胃食道逆流、長期咳嗽或喜好刺激性食物者也可能刺激聲帶導致嗓音不佳。

聲帶大約1.5至2公分，一旦長繭，長並隨症狀聲音沙啞、說話吃力、不易出聲、喉嚨痛。

聲帶長繭一般可透過手術或類固醇注射等方式治療，若患者因生活工作考量不願意手術，可透過語言治療的方式，若長繭情況不嚴重，透過該方式的痊癒率高達90％。

語言治療師蔡得榕表示，聲帶長繭或長息肉大多是保養方式不當或用聲方式錯誤導致，許多患者會因此影響生活或社交。此外，男性的嗓音平均基頻為80到120赫茲，女生是180到220赫茲，只要超過這個正常範圍，無論過高或過低都要注意。聲學分析異常者，會進行語言治療。

語言治療包含身體姿勢、呼吸方式、發聲練習等三部分；身體姿勢要端正，駝背易使聲音擠在喉嚨難以發出；宜採腹式呼吸，即吸氣時肚子鼓起、吐氣時肚子消下。部分患者習慣用淺快呼吸，會使喉嚨緊繃，不利發聲；發聲時正確的共鳴位置應在口鼻腔前方，許多患者因共鳴位置錯誤導致發聲吃力。

蔡得榕提醒，養成正確的發生習慣是很重要的，要有好的嗓音必須勤保養。包養方式包括，使用輕鬆自然的音調與音量、放慢說話速度、勿使用氣音說話或清喉嚨、多喝溫開水以保持口腔喉嚨濕潤、避免在乾燥、有灰塵或吵雜的環境中說話。

另外，若感到喉嚨不適或嗓音變化，要適時充分休息，並盡快就醫，勿隨意服用成藥以及喉糖，以免造成不適感加劇。

(中時 )